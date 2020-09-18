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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تتهم أمريكا بإثارة الاستفزازات في منطقة البحر الأسود

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:44 م
بوتين
بوتين
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وجّه مسؤول كبير بالجيش الروسي اليوم الجمعة اتهامًا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بإثارة الاستفزازات في منطقة البحر الأسود بعد الزيادة الكبيرة في عدد الدوريات العسكرية والعمليات الاستخباراتية الجوية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي، اتهم واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو" بزيادة نطاق أنشطتهم العسكرية في المنطقة بشكل كبير.

وأضاف رودسكوي، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل للموقف في المنطقة.

وأشار رودسكوي إلى سلسلة من الرحلات الجوية للقاذفات الإستراتيجية الأمريكية من طراز " B-52" تمت في شهري أغسطس وسبتمبر فوق البحر الأسود وبحر آزوف، قائلًا "الهدف من الطلعات كان محاكاة ضربات صاروخية على منشآت جنوبي روسيا".

وأوضح المسؤول الروسي أن القاذفات حلّقت على مسافة قريبة بحوالي 11 كيلومترًا من الحدود الروسية.

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