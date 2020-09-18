رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«ماعت» تطالب بإقرار تشريعات لتقليص فجوة الأجور بين الجنسين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:16 م
مؤسسة ماعت
مؤسسة ماعت
محمد الشريف
طباعة
يصادف اليوم 18 سبتمبر 2020 الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي للمساواة في الأجر، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2019، وفقا للقرار رقم 74142.

يأتي تخصيص هذا اليوم في سياق العمل الدؤوب من قبل الأمم المتحدة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بمنظومة الأجور، وتقدر الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 23 % على مستوي العالم، قبل إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية، وهو الأمر الذى يفرض على الدول المختلفة جهودًا مضاعفة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الأجر عن العمل متساوي القيمة.

ورجحت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اتخاذ بعض الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إجراءات مناقضة لجوهر المساواة في الأجر بين الجنسين، بسبب تراجع انكماش النمو الاقتصادي العالمي المترتب على جائحة فيروس كورونا المستجد، وقدرته مؤسسات اقتصادية دولية من بينها البنك الدولي بـ 5.2 % بنهاية عام 2020، وعليه فإنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على ألا تتسع الفجوة في الأجور بين الجنسين بسبب فيروس كورنا المستجد.

وعبر أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، عن تخوفه من أن تساهم الإجراءات الاقتصادية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد في تعطيل الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف رقم 5، المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان. وطالب عقيل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما دول الشرق الأوسط، بإقرار تشريعات جديدة من شأنها تقليص الفجوة بين الجنسين فيما يخص الأجور على نفس العمل متساوي القيمة.

وأضاف عُقيل أنه لن تحقق المساواة بين الجنسين في الأجر، إلا عندما تتغير الصورة النمطية للمرأة في دول الشرق الأوسط باعتبارهن، درجات أدني من الرجل ويستحققن أجر أقل.

من جانبه، قال علي محمد الباحث بمؤسسة ماعت، إنه وبرغم التوقعات التي تُرجح إن تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يخص الأجر، تتطلب أكثر من قرنين من الزمان، وفقا لتقرير المساواة بين الجنسين لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التوقعات.

وطالب محمد، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير المنضمين لاتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951، الذي اعتمدتها منظمة العمل الدولية 29 يونيو 1951 بالانضمام إلي الاتفاقية، وتكريس نصوص هذه الاتفاقية في القوانين والتشريعات الوطنية على وجه السرعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدينة «الجلالة» من صحراء إلى واحدة من كبرى الوجهات السياحية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

وائل غنيم: البلد مستهدفة.. ولو سقطت مش هنعرف نقومها تاني

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

مقال عمره 33 عاما يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

«يوميات مصرى فى زمن الكورونا».. رصد ليالى ذروة الفيروس والحجز بين «4 حيطان»

«يا حبيبتى يا مصر».. فى ختام حفل الإنتاج الثقافى بساحة الهناجر

مصر تحصد المركز الثانى فى مسابقة نادى القصة للأطفال بالصين

فكري داود: الشعب المصرى سيهزم الجماعة الفاشية ويحبط مخططاتها