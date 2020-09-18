كوبرى تحيا مصر.. الحضارة فى ثوب جديد

جسر تحيا مصر، عنوان جديد لعصر التنمية الحقيقي الذي تقوده الحكومة الحالية، السيسي، أصبح حديث العالم، واهتمامات الصحف العالمية التي أشادت بهذا المشروع، باعتباره أضخم جسر معلق في العالم عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحور روض الفرج، وكوبري "تحيا مصر".يستهدف الكوبري الذي يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، تحسين البنية التحتية، ويعمل على توفير الوظائف، وهو واحد من المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في عهد السيسي.يأتي هذا المشروع ضمن عدد من المشاريع الخاصة بالطرق والكباري في مصر لتحقيق نهضة عمرانية وتنمية شاملة تحقق للمواطن العيش الكريم، حيث يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تطوير الطرق وتحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات.