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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية السويس تعلن حضور القداسات دون حجز مسبق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:58 م
إيبارشية السويس
إيبارشية السويس
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
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تواصل معظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في فتح أبوابها مرة أخرى أمام الأقباط لحضور القداسات الإلهية بدون حجز مسبق.

وأعلنت إيبارشية السويس حضور جميع القداسات بالإيبارشية دون حجز مسبق، على أن يمنع الدخول بعد وصول المصلين إلى 200 مصلي في القداس الإلهي، مشددًا على الالتزام بجلوس فردين في كل دكة والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

جدير بالذكر أنه أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها، استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البيان: على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا.

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