تفاصيل الاتصال الهاتفى بين ماكرون ونظيره اللبنانى

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون.وبحث الطرفان خلال الاتصال الهاتفي، الملف الحكومي في ضوء التطورات الأخيرة.واتفق الرئيسان على ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات لتأمين ولادة الحكومة العتيدة ضمن أجل محدود، وفقًا لموقع لبنان 24.وأعرب الرئيس ماكرون عن أمله في أن يبذل الرئيس عون أقصى الجهود للوصول إلى نتيجة إيجابية، مشيرًا الى أنه سيجري بدوره اتصالات لهذه الغاية.