فرج عامر يعتذر عن عدم الترشح فى انتخابات «النواب»

اعتذر المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن الترشح في انتخابات مجلس النواب، لعدم استطاعته مواصلة العمل النيابي.وقال "عامر" عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "لقد أديت واجبى نحو بلدي وأعددت 18 قانونًا"، لافتا إلى أنه ترأس لجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصناعة، بمجلس النواب الحالي بنجاح.واختتم: "كنت مثار تقدير وإجماع الجميع، وشعرت بأنني جندي أخدم وطني في أي موقع برجولة وشرف وأمانة خلال هذه الفترة".