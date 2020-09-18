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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاتبة تركية: توقيع اتفاقية بحرية بين مصر وتركيا قريبًا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:54 م
هاندا فرات
هاندا فرات
أبوزيد على
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قالت هاندا فرات، الكاتبة الصحفية التركية الشهيرة بجريدة «ملييت» الموالية للنظام التركي، إن الاستخبارات المصرية والتركية تجريان مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاقية ترسيم حدود بحرية على غرار اتفاقية مصر واليونان.

وتناولت فرات، في مقالتها، تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على قناة «سي إن إن» الناطقة بالتركية، والتي جاء فيها "إن العلاقات المصرية التركية بدأت في التحسن، آملًا أن تجني ثمارها باتفاقية ترسيم حدود بحرية بين البلدين".

وذكرت فرات أن مصادر استخباراتية كشفت لها عن بعض ملامح العرض التركي المقدم إلى مصر، وشمل توفير تركيا لمصر مساحة حدود بحرية بقدر 3 جزر قبرصية، ما يفسح المجال واسعًا أمام الحدود البحرية المصرية.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الاتفاق يشمل تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية التركي، يوم أمس الخميس، إن الاتصالات بين مصر وتركيا مستمرة، وإن العلاقة بينهما في طريقها إلى التحسن، حسب ما نشره موقع تركيا الآن.

وأضاف متسائلًا: "من قال إن علاقاتنا مع مصر ليست جيدة؟!"، واستدرك: "علاقتنا مع مصر جيدة وفي تحسن، وهناك لقاءات بين مخابرات البلدين، مثلما صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سابقًا، والتقيت عدة مرات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الماضي".

وأحضر جاويش أوغلو الخرائط، قائلًا: "توقيع مصر اتفاقية مع اليونان لا توضح أنها تعدت على حق تركيا أبدًا، بل احترمت مصر حدودنا، وجميع الاتفاقيات السابقة التي وقعتها مصر سابقًا لا تضر تركيا في شيء، وعرضنا على مصر أن تعقد معنا اتفاقية مثلما فعلنا مع ليبيا، ومن الممكن أن تكون العلاقات السياسية بيننا متوترة إلى حد ما، لكنها تتحسن تدريجيًا، والمخابرات تتولى تطوير ذلك".

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