رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عصام زكريا يكشف حقيقة تأجيل مهرجان الإسماعيلية السينمائي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:45 م
الناقد الفني عصام
الناقد الفني عصام زكريا
محمد مجدي
طباعة
علق الناقد الفني عصام زكريا على تعيينه مديرا فنيا لمهرجان الإسكندرية السينمائي بجانب رئيس المهرجان الأمير اباظة، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وتحدث زكريا عبر حسابه الرسمي قائلًا: "أشكر كل من هنأني بتولي إدارة مهرجان الإسكندرية بجوار الصديق الأمير أباظة وفريق عمل المهرجان الأعزاء، وبالطبع أنا أعتز بثقتهم في اختياري مديرا للدورة وأتمنى أن نكون عند حسن الظن بنا وأن تخرج الدورة القادمة التي ستقام بعد أقل من شهرين بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم".

وتابع:"عملي في مهرجان الإسكندرية لا علاقة له برئاستي لمهرجان الإسماعيلية الذي شرفت به خلال السنوات الأربع الماضية.. وما زلت حتى تاريخه رئيسا للمهرجان، إلى حين صدور قرار من سيادة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالتغيير أو التجديد لي".

واستكمل: "ولا يخفى على أحد أن مهرجان الإسماعيلية تعرض للتأجيل مع كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية في منتصف مارس الماضي، قبل أسبوعين من انعقاد الدورة 22 التي كانت شبه منتهية. ومنذ ذلك الحين والأمور معلقة في انتظار انقشاع أزمة الكورونا وعودة الحياة الطبيعية".

وقال: "وقد بات واضحا أن مهرجان الاسماعيلية لن يقام هذا العام وأن دورة 2020 سوف يتم تأجيلها إلى موعد المهرجان الطبيعي في إبريل القادم - حيث ستكون الحياة أفضل كثيرا إن شاء الله، ويتمكن الإسماعيلية من إقامة دورة طبيعية يجتمع فيها صناع الأفلام والإعلاميون وجمهور الإسماعيلية الحبيب كعادتهم كل عام".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق قاسم ليس الأول.. إعلاميون بقنوات الإخوان يفتحون «الصندوق الأسود»

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

طرق تخزين وتصنيع البلح والتمور في الوادي الجديد (فيديو)

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

زلزال يهز الإسكندرية والسواحل الشمالية

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

مصطفي نصر: صبية الإخوان قنبلة موقوتة

أحمد شبلول: نجيب محفوظ رفض زيارة «البنا» ولم يرحب بمناقشة «قطب»

ريم بسيوني توقع «ثلاثية المماليك» بمكتبة ديوان (فيديو)

صدور الجزء الثاني من كتاب «تأملات بين العلم والدين»