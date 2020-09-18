عصام زكريا يكشف حقيقة تأجيل مهرجان الإسماعيلية السينمائي

علق الناقد الفني عصام زكريا على تعيينه مديرا فنيا لمهرجان الإسكندرية السينمائي بجانب رئيس المهرجان الأمير اباظة، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.وتحدث زكريا عبر حسابه الرسمي قائلًا: "أشكر كل من هنأني بتولي إدارة مهرجان الإسكندرية بجوار الصديق الأمير أباظة وفريق عمل المهرجان الأعزاء، وبالطبع أنا أعتز بثقتهم في اختياري مديرا للدورة وأتمنى أن نكون عند حسن الظن بنا وأن تخرج الدورة القادمة التي ستقام بعد أقل من شهرين بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم".وتابع:"عملي في مهرجان الإسكندرية لا علاقة له برئاستي لمهرجان الإسماعيلية الذي شرفت به خلال السنوات الأربع الماضية.. وما زلت حتى تاريخه رئيسا للمهرجان، إلى حين صدور قرار من سيادة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالتغيير أو التجديد لي".واستكمل: "ولا يخفى على أحد أن مهرجان الإسماعيلية تعرض للتأجيل مع كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية في منتصف مارس الماضي، قبل أسبوعين من انعقاد الدورة 22 التي كانت شبه منتهية. ومنذ ذلك الحين والأمور معلقة في انتظار انقشاع أزمة الكورونا وعودة الحياة الطبيعية".وقال: "وقد بات واضحا أن مهرجان الاسماعيلية لن يقام هذا العام وأن دورة 2020 سوف يتم تأجيلها إلى موعد المهرجان الطبيعي في إبريل القادم - حيث ستكون الحياة أفضل كثيرا إن شاء الله، ويتمكن الإسماعيلية من إقامة دورة طبيعية يجتمع فيها صناع الأفلام والإعلاميون وجمهور الإسماعيلية الحبيب كعادتهم كل عام".