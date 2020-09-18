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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة في دعوى نفقة: 10 سنين مش عارفة أنفذ حكم على طليقي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:53 م
نجوي
نجوي
شيماء حسين
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"الراجل لما بيطلق الست بيطلق معاها الأولاد وبيرفض يصرف عليهم"، بهذه الكلمات بدأت نجوى كامل المتضررة من قانون الأحوال الشخصية حديثها، وأكدت أن القانون ينصف المرأة ولكن بعد عدة سنوات من النزاع القضائي.

وأوضحت "نجوى" في تصريحات لـ"الدستور" أنها حصلت على حكم نفقة عقب سنتين من إقامة دعوى قضائية وذلك منذ 8 سنوات وحتى الأن لم تحصل على نفقة أبنائها التي حكمت بها المحكمة قائلة "ما حدش سأل أنا وأولادى بنصرف منين ولا أيه وضعنا المادي".

واختتمت: "الستات بتاخد أحكام صحيح في محكمة الأسرة ولكنهن لا يستطعن تنفيذها لأن هناك ثغرات للأب أعطته فرصة الهرب من دفع النفقات المجمدة عليه"، مشيرة إلى أنها انفصلت عن زوجها منذ ما يقرب من 10 سنوات ولم تحصل منه على أى نفقات لأبنائها والتي تجدد سنويا بحكم محكمة.

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