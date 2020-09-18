«التضامن»: استقبال 14 ألف شكوى عن المشردين ودور الرعاية

قال محمد يوسف رئيس وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك حملات مستمرة لمأموري الضبط القضائي داخل دور رعاية الأيتام وذوي الإعاقة للتأكد من تطبيق سياسة حماية الطفل وعدم تعرضه لأي انتهاكات، كما أنه فى حالة رصد أي انتهاك يتم تحرير محضر ضبطية قضائية وتحويله للنيابة العامة مباشرة.وأضاف يوسف فى تصريحات لـ«الدستور»، أن أعضاء الفريق حاصلين على صفة الضبط القضائي ما يساعد على اتخاذ الإجراءات الفورية في حالة حدوث أو رصد أي انتهاك بدور الرعاية الاجتماعية، كما أن هناك تواصلًا فعالًا بين الفريق المركزى بالوزارة، وباقي الفرق على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والإدارات المعنية بالوزارة، حيث تم استقبال أكثر من حوالي 14 ألف شكوى عن المشردين ودور الرعاية منذ بدء عمل الفريق.