الغردقة ضمن 15 مسارًا جديدًا للرحلات الألمانية صيف 2021

أكد موقع "روس تورزيم نيوز" الروسي، أن الخطوط الجوية الألملنية "لوفتهانزا" توسع من عروضها للرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية والترفيهية من فرانكفورت.وتابع أنه خلال صيف 2021، ستتوفر 15 وجهة مشمسة جديدة للحجز، وهي وجهة جذابة للغاية لقضاء العطلات.وينصب تركيز الشركة الألمانية على رحلات الغردقة في مصر وجزر اليونان كورفو وخانيا وكريت وميكونوس وكوس وكافالا وتراقيا وبريفزا وبيلوبونيز، والوجهات الجذابة الأخرى في البرنامج هي إسبانيا وبافوس في قبرص وكرواتيا وإيطاليا وجربة في تونس وبلغاريا.وتعتبر أوقات المغادرة والوصول للوجهات الجديدة مثالية لقضاء العطلات: تم تحديد مواعيد المغادرة من فرانكفورت في ساعات الصباح الباكر ورحلات العودة إلى مدينة فرانكفورت الرئيسية في المساء.وأوضح الموقع أنه من خلال نشر ما يصل إلى ٥ طائرات إضافية، ستقدم الشركة في المستقبل حوالي 70 رحلة أسبوعية إلى 29 وجهة سياحية جاذبة، بزيادة 15 رحلة عن نفس الفترة من العام الماضي.وأشار إلى أن هدف لوفتهانزا هو تشكيل مستقبل السياحة بنشاط.