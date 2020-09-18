«أسماء القرآن» الأكثر شيوعًا بين المواليد في إسرائيل

قالت سلطة السكان والهجرة في دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إن الأسماء المأخوذة من القرآن الكريم، والتوراة، هي الأكثر شيوعا بين المواليد الجدد لعام 2020.وأوضح الإحصاء المركزي لدى الاحتلال، في تقريره، إن محمد هو الاسم الأكثر شيوعا بين المواليد العرب لعام 2020، تليه أسماء: آدم، عمر، يوسف، أحمد، ودانيال.وأشار إلى أن اسم أرئييل هو الأكثر شيوعا بين المواليد اليهود، تليه أسماء: لافي، ديفيد، دانيال، عومر، ايتان، وغيرها، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.وأضافت دائرة الإحصاء المركزية أن أكثر الأسماء شيوعا بين اليهود في الداخل المحتل هو تمار، ويليه: نوا، سارة، إيلا، وشيرا.