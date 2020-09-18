رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تشن حملات على مروجى المواد المخدرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:38 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

أسفرت الحملات عن تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام، هاتف محمول بحوزة سيدة – دون عمل – مقيمة بجنوب سيناء حال عبورها نفق الشهيد أحمد حمدى من الجهة الشرقية مستقلة إحدى سيارات الأجرة، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدر المضبوطة بقصد الاتجار.

وفي سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى (الإسماعيلية، الشرقية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما، مبلغ مالى، 4 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين) حال استقلالهما سيارة تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.

ونجحت الجهود فى ضبط (عدد 21 لفافة لمخدر البانجو "هيدرو" وزنت 10.500 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالإسماعيلية.

وتمكنت الجهود من ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وضبط (عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

«السكرتيرة قبلك فى البيت».. كواليس طلاق محرم فؤاد وماجدة بيضون

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

كورونا يُفقد آلاف العاملين في فرنسا وظائفهم

دراسة: الساخطون والساخرون معرضون للنوبات القلبية

3 أطعمة شائعة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.. تعرف عليها

روسيا: كورونا سيتحول لعدوى موسمية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

«بعد توقف لشهور».. الروح تعود للسيرك القومى مع اتخاذ تدابير الوقاية

«الثقافة»: محمود رضا أسهم بعبقريته الإبداعية في تطوير الفن الشعبي

دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير

القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر