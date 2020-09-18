الداخلية تشن حملات على مروجى المواد المخدرة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.أسفرت الحملات عن تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام، هاتف محمول بحوزة سيدة – دون عمل – مقيمة بجنوب سيناء حال عبورها نفق الشهيد أحمد حمدى من الجهة الشرقية مستقلة إحدى سيارات الأجرة، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدر المضبوطة بقصد الاتجار.وفي سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى (الإسماعيلية، الشرقية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما، مبلغ مالى، 4 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين) حال استقلالهما سيارة تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.ونجحت الجهود فى ضبط (عدد 21 لفافة لمخدر البانجو "هيدرو" وزنت 10.500 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالإسماعيلية.وتمكنت الجهود من ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وضبط (عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.