رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محامو العموم يتسلمون مهام عملهم بالنيابات.. غدًا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:07 م
عبد الله شوضه
عبد الله شوضه
محمد عيسي
طباعة
يبدأ محامو العموم الصادر في حقهم قرار مجلس القضاء الأعلى بناء على مشروع تحديد محال إقامتهم المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام عن العام القضائي الجديد، تسلم مهام عملهم بالنيابات المتخصصة والنيابات الكلية على مستوى الجمهورية.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، بجلسته المنعقدة الأحد الماضي، وافق على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام عن العام القضائي 2020-2021.

وكشفت مصادر قضائية أن الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام القضائي 2020\2021 سيعرض على مجلس القضاء الأعلى، خلال أيام تمهيدًا لاعتمادها من مجلس القضاء الأعلى، وأن الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية، يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط، وباعتماد هذا الجزء تكون اكتملت الحركة القضائية للعام الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

«السكرتيرة قبلك فى البيت».. كواليس طلاق محرم فؤاد وماجدة بيضون

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

كورونا يُفقد آلاف العاملين في فرنسا وظائفهم

دراسة: الساخطون والساخرون معرضون للنوبات القلبية

3 أطعمة شائعة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.. تعرف عليها

روسيا: كورونا سيتحول لعدوى موسمية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

«بعد توقف لشهور».. الروح تعود للسيرك القومى مع اتخاذ تدابير الوقاية

«الثقافة»: محمود رضا أسهم بعبقريته الإبداعية في تطوير الفن الشعبي

دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير

القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر