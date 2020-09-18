محامو العموم يتسلمون مهام عملهم بالنيابات.. غدًا

يبدأ محامو العموم الصادر في حقهم قرار مجلس القضاء الأعلى بناء على مشروع تحديد محال إقامتهم المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام عن العام القضائي الجديد، تسلم مهام عملهم بالنيابات المتخصصة والنيابات الكلية على مستوى الجمهورية.كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، بجلسته المنعقدة الأحد الماضي، وافق على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام عن العام القضائي 2020-2021.وكشفت مصادر قضائية أن الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام القضائي 2020\2021 سيعرض على مجلس القضاء الأعلى، خلال أيام تمهيدًا لاعتمادها من مجلس القضاء الأعلى، وأن الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية، يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط، وباعتماد هذا الجزء تكون اكتملت الحركة القضائية للعام الجديد.