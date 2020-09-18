استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب ببورسعيد

واصلت اللجنة القضائية بمحكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم الجمعة، تلقي أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة ببورسعيد، وذلك لليوم الثاني على التوالي من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً لمدة 10 أيام، عدا اليوم الأخير حتى الثانية عصرًا.وطبقت اللجنة إجراءات احترازية صارمة داخل منطقة تلقي طلبات المرشحين المحتملين، ومنها: ارتداء الكمامات، والتباعد بين المرشحين، وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة.وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدان للقائمة، واثنان آخران للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولى تضم أقسام: "بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي"، فيما جاءت الدائرة الثانية لتضم أقسام: "المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان".