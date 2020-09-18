لافروف: موسكو تأمل بإعادة فتح سفارتها في طرابلس الليبية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن آمال موسكو في إعادة فتح سفارتها قريبًا في طرابلس الليبية بعد تسوية جميع القضايا الأمنية.وقال لافروف: "آمل أن تعود سفارتنا في طرابلس قريبًا، بمجرد ضمان الأمن المشترك هناك.. هناك عدد من السفارات ما زالت تعمل، لكن الأمن هش للغاية".وأشار إلى أنه بغض النظر عن أن السفارة متواجدة حاليًا في تونس إلا أنها "تجري اتصالات مع جميع الأطراف الليبية".في سياق متصل، أعلن لافروف أن موسكو ترى "تحولات إيجابية للغاية" في تطور الوضع في ليبيا، وأن هناك نتيجة واعدة قد ظهرت والآن هناك أسباب للتفاؤل.وأشار لافروف إلى أن "كل المشاكل التي تعيشها ليبيا الآن" بدأت عام 2011، عندما نفذ حلف الناتو عدوانًا عسكريًا مباشرًا في ليبيا للإطاحة بنظام معمر القذافي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".وأضاف: "كان للاجتماع الذي عقد بين الأطراف الليبية في المغرب دور جيد.. أعتقد أن نتيجة واعدة للغاية قد ظهرت الآن، وسنحاول دعم هذه العملية بشكل فعال، والمساهمة في التسوية.. وهناك أسباب للتفاؤل الحذر".