تايلاند تتوقع تجنب أسوأ أداء اقتصادى بزيادة المنح النقدية

قال نائب رئيس وزراء تايلاند، سوباتانابونج بونميتشاو إن بلاده ربما تتجنب أسوأ أداء اقتصادي على الإطلاق بزيادة المنح النقدية للمواطنين المتضررين من وباء كورونا وتسريع الإنفاق الحكومي في الربع الأخير، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.وقال سوباتانابونج في مقابلة أمس الخميس في بانكوك إن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ربما ينكمش بأقل من 7.5 % هذا العام بمساعدة مختلف إجراءات التحفيز ومنع موجة ثانية رئيسية للإصابات بفيروس كورونا.وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الإنفاق إلى حوالي مئة مليار باهت (3.2 مليار دولار) بموجب برامج الدفع المشترك للربع المقبل، لإحياء الطلب المحلي.وتابع سوباتانابونج في أول مقابلة له مع منظمة إعلامية أجنبية منذ أكثر من شهر أن "المال المقدم من خلال إجراءات التحفيز التي سوف يتم تطبيقها في الربع الرابع سيساعد في دعم الاقتصاد والحد من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.