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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التمثيل العمالي: بدء تطبيق لائحة المخالفات على من لم يجر PCR بأبوظبي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:33 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلى بدء تطبيق لائحة المخالفات على مَن لم يجر فحص مسحة الأنف PCR .

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب  التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت البدء بتطبيق لائحة المخالفات على مَن لم يجر فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس من دخول إمارة أبوظبي، لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما كشف مكتب أبوظبي الإعلامي، عن أنه يُعفى من هذه الإجراءات المتطوعون في تجارب لقاح "كوفيد- 19". 

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