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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:18 م
سيولة مرورية
سيولة مرورية
شيماء حسين
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شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، سيولة مرورية تامة وسط وجود أمني مكثف في الطرق الواصلة للمحافظتين.

النشرة المرورية اليوم

انسيابية مرورية بجسر السويس

وانسابت الحركة المرورية في طريق جسر السويس، كما انطبق نفس الحال على محور سعد الدين الشاذلي.

سيولة مرورية بالتجمع الخامس
كما ظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائرى المتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسي.

انتظام مروري بكوبري أكتوبر
وانتظمت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وأيضًا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبة، ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة، وبمنزل محور النصر.

النشرة المرورية اليوم

انتظام في حركة المركبات أعلى بالزمالك

وشهد كوبرى 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، انتظاما في حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، كما شهد ميدان مصطفى محمود انسيابا فى حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو في ظل وجود أمنى.

سيولة مرورية بمحور 26 يوليو
ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

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