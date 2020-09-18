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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال نائبة تركية سابقة وجهت رسالة لأردوغان بتجنب الحرب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
ليلى جوفن النائبة
ليلى جوفن النائبة السابقة
مروة عنبر
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تسبب تصريح لنائبة سابقة بحزب الشعب الديمقراطي التركي، في اعتقالها من قبل السلطات التركية فى مدينة هكارى.

وقالت ليلى جوفن النائبة السابقة والرئيس المشارك بجمعية المجتمع الديمقراطي، في جمعية أمهات السبت في مدينة هكاري، موجه كلماتها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تخلى عن الحرب واعتنق السلام، فالسلام قضية ودعك من الدماء".

واعتقلت السلطات التركية النائبة السابقة بمدينة هكاري التركية دون الإفصاح عن أي تفاصيل، حيث اصطحبتها إلى هيئة مكافحة الإرهاب، وعندما رفضت " ليلى جوفن" الإدلاء بأي شيء تم اصطحابها إلى مكتب المدعي العام، وفقا لموقع تركيا الآن.

وعقب ساعات من اعتقالها، أطلقت السلطات سراحها، وتبين أن سبب اعتقالها هو حديثها الموجه لأردوغان، وفقا موقع تي 24 التركي.

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