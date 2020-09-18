اعتقال نائبة تركية سابقة وجهت رسالة لأردوغان بتجنب الحرب

تسبب تصريح لنائبة سابقة بحزب الشعب الديمقراطي التركي، في اعتقالها من قبل السلطات التركية فى مدينة هكارى.وقالت ليلى جوفن النائبة السابقة والرئيس المشارك بجمعية المجتمع الديمقراطي، في جمعية أمهات السبت في مدينة هكاري، موجه كلماتها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تخلى عن الحرب واعتنق السلام، فالسلام قضية ودعك من الدماء".واعتقلت السلطات التركية النائبة السابقة بمدينة هكاري التركية دون الإفصاح عن أي تفاصيل، حيث اصطحبتها إلى هيئة مكافحة الإرهاب، وعندما رفضت " ليلى جوفن" الإدلاء بأي شيء تم اصطحابها إلى مكتب المدعي العام، وفقا لموقع تركيا الآن.وعقب ساعات من اعتقالها، أطلقت السلطات سراحها، وتبين أن سبب اعتقالها هو حديثها الموجه لأردوغان، وفقا موقع تي 24 التركي.