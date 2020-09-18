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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز أمريكي: داعش يتمدد عالميا بعد سقوطه في العراق وسوريا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
داعش
داعش
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أكد كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، أن تنظيم "داعش" يواصل تمدده عالميا مع نحو عشرين فصيلا تابعا له، وذلك على الرغم من اجتثاثه من سوريا والقضاء على قيادييه.

وقال مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، "إن التنظيم المتطرف أظهر مرارًا قدرة على النهوض من خسائر فادحة تكبدها في السنوات الستّ الماضية بالاتكال على كادر مخصص من القادة المخضرمين من الصفوف المتوسطة، وشبكات سرية واسعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة الإرهاب".

وأوضح " ميلر" أنه منذ القضاء في أكتوبر الماضي على قائد التنظيم أبو بكر البغدادي وغيره من القادة البارزين، تمكّن "القائد" الجديد محمد سعيد عبد الرحمن المولى، من إدارة هجمات جديدة بواسطة فصائل تابعة للتنظيم بعيدة جغرافيًا عن القيادة، مشيرا إلى أن التنظيم تبنى هجومًا وقع في النيجر في التاسع من أغسطس الماضي وأسفر عن 8 قتلى بينهم 6 عمال إغاثة فرنسيين.

وقال ميلر،"إن داعش نفّذ في سوريا والعراق اغتيالات وهجمات بواسطة قذائف الهاون والعبوات الناسفة المصنعة يدويًا بوتيرة ثابتة، ومن ضمن هذه الهجمات عملية نفّذت في مايو وأسفرت عن سقوط عشرات الجنود العراقيين بين قتيل وجريح".

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