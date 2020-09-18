رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاصفة «سالى» تحصد أولى ضحاياها فى الولايات المتحدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:37 ص
العاصفة سالى
العاصفة سالى
وكالات
طباعة
شهدت ولايتا ألاباما وفلوريدا الواقعتين في جنوب شرق الولايات المتحدة هطول أمطار غزيرة الأربعاء والخميس في أعقاب العاصفة سالي التي أدت حسب السلطات المحلية إلى مصرع شخص واحد على الأقل، وتسببت بفيضانات كبيرة وانقطاع للكهرباء.

وأكدت الشرطة المحلية ترينت جونسون لوكالة فرانس برس أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه في مدينة أورنج بيتش الساحلية في ألاباما.

وكانت العاصفة سالي قد ضربت الأربعاء عند الساعة 4،45 (9،45 ت غ) مدينة غلف شورز الصغيرة في ألاباما، علما أن سالي كانت مصنّفة إعصارا من الفئة الثانية قبل أن يخفّض تصنيفها إلى عاصفة استوائية، ثم إلى منخفض جوي استوائي.

وتراجعت السرعة القصوى لرياحها إلى 45 كلمالساعة. وحاليا يتحرك المنخفض الاستوائي ببطء ما يعني أن هطول الأمطار سيتواصل في المناطق نفسها لفترة مطولة، وسيؤدي بالتالي إلى ارتفاع متزايد لمنسوب المياه، وفق نشرة أصدرها المركز الوطني للأعاصير الخميس عند الساعة 15،00.

وحوّلت سالي الطرق في مدن ألاباما وفلوريدا ولا سيما أورنج بيتش وبنساكولا إلى سيول، وقد امتلأت بالحطام وأغصان الشجر.

في أورنج بيتش، قذفت الرياح عددا من القوارب إلى أرصفة الميناء.

والأربعاء أعلنت حاكمة ألاباما كاي أيفي أن "مناطق عدة تشهد فيضانات على مستوى تاريخي".

وكانت سلطات ألاباما قد أعلنت حال الطوارئ مطلع الأسبوع.

بدوره أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتس حال الطوارئ في مقاطعات في شمال غرب الولاية، كما أشار إلى أنه سيزور بنساكولا الخميس لتقييم الأضرار.

وصباح الخميس كان التيار الكهربائي مقطوعًا عن نحو 400 ألف شخص من سكان الولايتين، وفق موقع باور أوتدج الإلكتروني الذي يعنى برصد انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة.

ويتجّه المنخفض الجوي نحو جورجيا حيث يتوّقع أن يتواصل تراجع حدّته حتى يوم الجمعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا

«آمن جدًا».. «الصحة» تكشف تطوارت لقاح كورونا

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

«السكرتيرة قبلك فى البيت».. كواليس طلاق محرم فؤاد وماجدة بيضون

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18-9-2020

كيفية معرفة الرقم السرى للطالب

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

دراسة تكشف مفاجأة لأصحاب الوزن الزائد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير

القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر

معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا