تصريحات رضوي الشربيني على «شيزلونج» الطب النفسي

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني جدلا كبيرا بتصريحاتها عن الحجاب وملابس الفتيات خلال الأيام الماضية.وتصدر هاشتاج «ادعم رضوي الشربيني» تريند تويتر عقب إحالتها للتحقيق من المجلس الأعلى للإعلام، بسبب ما قالته عن غير المحجبات، حيث قالت في إحدي حلقاتها «المحجبة أحسن ١٠٠٠ مرة من اللي مَش محجبة».وقالت رضوى الشربيني: «يعنى إيه واحدة رايحة تنزل بحر، يتقال لها لأ مش هينفع علشان انتي محجبة، ‏رايحة تسهر مع جوزها في حتة، تتمنع من الدخول علشان هي محجبة، ‏تيجي تشتري وحدة سكنية في مكان المفروض أنه راقي يتقال لها لأ مش هنبيع علشان أنتي محجبة.. زي ما الست اللي مش محجبة حرة، الست المحجبة كمان حرة».وفي السياق، قال الدكتور أحمد هلال استشاري الطب النفسي، إن تصريحات الحجاب سواء الخلع أو الارتداء تتسبب في تقسيم الناس إلى مؤيد ومعارض، مشيرا إلى أن «كلام رضوى» ساهم بشكل كبير في تجريح الطرف الآخر، الأمر الذي تسبب في غضب البعض.من جانبها، قالت صافيناز عبدالسلام استشاري الطب النفسي، إن قرار ارتداء وخلع الحجاب شخصي، ولابد أن يأتي من داخل الفتاة دون التعرض لمؤثرات خارجية.وأشارت إلى أن الحجاب تحول بشكل كبير في عصرنا هذا إلى أداة للجمال وليس للالتزام الديني.وأضافت، أن السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في الانقسام بين مؤيد ومعارض حول الحجاب، الأمر الذي تسبب في زيادة الفجوة بين البعض وعدم تقبل الرأي الآخر.