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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-9-2020

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
الصلاة
الصلاة
وسام عطية
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يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-9-2020 فى المحافظات

وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-9-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

- محافظتى القاهرة والجيزة

الصلاةالفجْر 4:13 AM
الشروق 5:41 AM
الصلاةالظُّهْر 11:49 AM
الصلاةالعَصر 3:19 PM
الصلاةالمَغرب 5:58 PM
الصلاةالعِشاء 7:15 PM

- الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:17 AM
الشروق 5:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 6:03 PM
صلاة العِشاء 7:22 PM

- الإسماعيلية

صلاة الفجْر 4:09 AM
الشروق 5:37 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 3:15 PM
صلاة المَغرب 5:54 PM
صلاة العِشاء 7:12 PM

- السويس

صلاة الفجْر 4:08 AM
الشروق 5:36 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:52 PM
صلاة العِشاء 7:10 PM

- شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:04 AM
الشروق 5:29 AM
صلاة الظُّهْر 11:37 AM
صلاة العَصر 3:06 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:01 PM

- أسوان

صلاة الفجْر 4:49 AM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 12:19 PM
صلاة العَصر 3:46 PM
صلاة المَغرب 6:26 PM
صلاة العِشاء 7:39 PM

- سوهاج

صلاة الفجْر 4:15 AM
الشروق 5:40 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 3:16 PM
صلاة المَغرب 5:55 PM
صلاة العِشاء 7:10 PM

- مرسى مطروح

صلاة الفجْر 4:28 AM
الشروق 5:56 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:35 PM
صلاة المَغرب 6:14 PM
صلاة العِشاء 7:33 PM

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