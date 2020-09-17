«الأرثوذكسية»: استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة يمكن السماح بإستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد بنسبة للقاهرة والإسكندرية.وأضافت: على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.