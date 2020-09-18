سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 18-9-2020

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-9-2020

يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 18-9- 2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك المصرية العاملة.وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.جاء سعر الريال اليوم في بنك مصر 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي CIB بلغ السعر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع في البنك الأهلى المصري إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وتداول سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، كما استقر فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.، وبلغت العملة السعودية في بنك عودة 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.وسجل أفضل سعر للشراء في بنك HSBC عند 4.21 جنيه، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وحقق سعر الريـال اليوم 4.14 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وجاء السعر فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.ويتم ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.ويأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.وتتخذ المملكة العربية السعودية، الريال عملة رسمية لها ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.