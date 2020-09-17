رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ديانا كرزون تنشر صورة جديدة من حفل زفافها: «فرحتي فيكم كبيرة»

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:20 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
محمد مجدي
طباعة
احتفلت النجمة الأردنية ديانا كرزون، منذ ثلاثة أيام بحفل زفافها على معاذ العمري، وسط إجراءات احترازية في وطنها الأردن بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

وعلقت كرزون على معايدات جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة من حفل الزفاف وعلقت عليها: "فرحتي فيكم كبيره، فرحتي انو الله أعطاني عائلة حلوة وحنونة وسند متلكم، أمي وتاج راسي ونفسي بهالدنيي، أخوي وخواتي، أصحابي يلي بجد، يلي بحسو فيني حتى لو بعاد عني".

واختتمت: "كل الناس يلي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وأنا عمري ما شفتها فرحتكم شفتها وحسيتها بمسجاتكم الحلوة يلي كملت فرحتي الله لا يحرمني من دعواتكم ولا من محبتكم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

دراسة تكشف مفاجأة لأصحاب الوزن الزائد

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»

كيف يحافظ المدرب الجديد على التفوق الزملكاوى؟

ما هي الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
المزيد

الثقافة

معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا

ريم بسيوني توقع «سبيل الغارق» بمكتبة ديوان غدا

«بيت الفنون» يستعد لحفل تأبين محمود رضا