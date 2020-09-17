ديانا كرزون تنشر صورة جديدة من حفل زفافها: «فرحتي فيكم كبيرة»

احتفلت النجمة الأردنية ديانا كرزون، منذ ثلاثة أيام بحفل زفافها على معاذ العمري، وسط إجراءات احترازية في وطنها الأردن بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.وعلقت كرزون على معايدات جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة من حفل الزفاف وعلقت عليها: "فرحتي فيكم كبيره، فرحتي انو الله أعطاني عائلة حلوة وحنونة وسند متلكم، أمي وتاج راسي ونفسي بهالدنيي، أخوي وخواتي، أصحابي يلي بجد، يلي بحسو فيني حتى لو بعاد عني".واختتمت: "كل الناس يلي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وأنا عمري ما شفتها فرحتكم شفتها وحسيتها بمسجاتكم الحلوة يلي كملت فرحتي الله لا يحرمني من دعواتكم ولا من محبتكم".