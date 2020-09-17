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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«النقض» تعدل أحكام المتهمين في «حرق كنيسة كفر حكيم»

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:53 م
حرق كنيسة كفر حكيم
حرق كنيسة كفر حكيم
محمد عيسي
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قضت محكمة النقض اليوم، بقبول الطعن المقدم من 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق كنيسة كفر حكيم، على الأحكام الصادرة حقهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتخفيف عقوبتهم للسجن ما بين عامين و٣ و٥ أعوام.

وقضت المحكمة بتعديل الأحكام بالسجن عامين لـ٣ من المتهمين والسجن ٣ سنوات لـ٧ متهمين والسجن ٥ سنوات لـ١٢ متهما.

كانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهمين.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم التورط في حريق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، حيث شاركوا مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير على السلطة العامة فى أعمالهم مستعملين فى ذلك القوة والعنف حاملين أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بـ"شوم – حجارة – وزجاجات مولوتوف"، وارتكاب جرائم الحريق العمد بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدى، وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ لغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به والجرائم التي تتضمن وضع المتهمين النيران بأحد المباني غير المعدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم حاملين الأسلحة النارية وزجاجات مولوتوف ومواد معجلة للاشتعال.

وتمكن المتهمان السابع عشر والثامن عشر من كسر نافذتها الخلفية وتمكن المتهم السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسية لها، فيما دخل باقي المتهمين الكنيسة وسكبوا المواد المعجلة للاشتعال، وأضرموا النيران فيها، فأتوا عليها حال منع المتهمين الثانى عشر والثالث عشر الأهالي من التدخل لإطفائها، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المملوكة للكنيسة، حال حملهم أسلحة ظاهرة، وكان ذلك ليلا كما أتلفوا الكنيسة، كما حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية بغير ترخيص، وإحراز 3 بنادق آلية وفرد خرطوش.

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