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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بتروتريد.. تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وطرق الدفع

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث على محركات «جوجل» من قبل المواطنين عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وطرق الدفع إلكترونيًا لتوفير الوقت ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك تستمر شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» في تقديم أفضل خدمة للمواطنين وطرح خدمات للعملاء وتستهدف من خلالها القضاء على معاناة عملاء الشركة في الاستعلام على عن قيمة فواتير الاستهلاك وسداد قيمة الاستهلاك الشركة.

ويعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات عن بتروتريد.. تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وطرق الدفع من خلال رابط التسجيل التي قدمتة شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد " لعملاءها.

طرحت شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد " خدمة جديدة للعملاء مناطق ( القاهرة الجديدة - العجوزة - الزاوية - المعصرة )، وهي استخدام ماكينة التحصيل الإلكتروني التي توفرها للمحصلين، بحيث سيتم استخراج إيصال من الماكينة والذي يعتبر بديلًا عن الفواتير السابقة.

بتروتريد.. تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وطرق الدفع

توفر شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد " للمواطنين خدمات الاستعلام عن قيمة فواتير استهلاك الغاز الطبيعي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، حيث يتم توفير خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على قيمة الفاتورة لكل عميل.

رابط التسجيل للدخول على الموقع للمشاركة في خدمة قراءة عداد الغاز المنزلي من هنا

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وطرق الدفع " بتروتريد "

1 - أضغط على رابط التسجيل لقراءة عداد الغاز المنزلي

2 - اختار المحافظة والمنطقة التابع لها

3 - أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة ورقم العمارة والرقم الفرعي والقطاع المكتوب في إيصال غاز سابق.

4 - أكتب الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود

5 - ثم يقوم المواطن بالضغط على تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

6 - ثم يرجى الأنتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بنجاح

وقدمت شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد " للمواطنين خدمات الاستعلام عن قيمة فواتير استهلاك الغاز الطبيعي عن طريق الموقع الإلكتروني لتوفير الوقت وللحد من انتشار فيروس كورونا.

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