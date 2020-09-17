رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عماد البحيرى.. الباحث عن السبوبة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:43 م
عماد البحيرى
عماد البحيرى
محمد ثابت
طباعة
مَن يعرف المذيع عماد البحيرى جيدًا، سيعرف قيمة المثل الذى يقول: «رزق الهبل على المجانين»، فكيف لهذا الشخص الذى فشل فى العمل الصحفى بعد سنوات طويلة فى مصر وفشل فى كتابة جملتين صحيحتين رغم كونه خريج قسم اللغة العربية من كلية التربية، أن يكون له برنامج على شاشة التليفزيون، بغض النظر إذا كان وطنيًا أو حتى خائنًا كما هو الآن؟
الحقيقة أن عماد البحيرى ليس سوى نطع، يبحث عن السبوبة أينما كانت وكيفما تكون الطريقة للحصول عليها، فهل نتأمل قصة حياته الوضيعة؟
حصل البحيرى على مجموع ٧٢٪ فى الثانوية العامة والتحق بكلية التربية قسم اللغة العربية، تخرج ثم عمل مدرسًا، تخبط فى الحياة، لأنه يبحث عن المكسب السريع، فتعرف على معلمة تكبره واقترب منها لكونها ميسورة الحال وطليقة لأحد المقاولين، فتزوج من ابنتها خريجة كلية الحقوق، ثم عمل معهما فى مجال سمسرة العقارات وقتها.. وفشل ثم حاول العودة إلى التعليم وإعطاء الدروس الخصوصية ولم يجد أى عائد نافع، لأنه لا يملك علمًا يمنحه للتلاميذ ولا يملك كاريزما أو حضورًا تجعل منه أستاذًا يمكن أن ينتبه له أحد.
ساقته قدماه إلى جريدة «الأسبوع»، عمل فيها بالقطعة فى البداية، كان صحفيًا عاديًا بل أقل من العادى، ثم التحق بالعمل فى جريدة «فيتو» الزميلة، وأصبح رئيسًا لقسم المحافظات لتنسيق ومتابعة عمل المراسلين، ثم اختفى فى ظروف غامضة وسافر إلى تركيا للعمل فى قناة الشرق ويقدمه الهارب أيمن نور محللًا سياسيًا على القناة، يظهر فى كل برنامج ليقول «أى كلام فى كلام»، وقد أثبت جدارته فى أنه قد يصلح ليملأ فراغ الهواء بأى كلام، مقابل أى دولار.
هذه القدرة على قول أى كلام جعلت أيمن نور يمنحه مساحة أكبر ليقدم برنامجًا مع التافه الآخر أحمد عطوان، الذى كان قياديًا فى حزب الأمة ومن رجالات الحزب الوطنى.
العجيب أيضًا فى البحث عن سيرة عماد البحيرى، هو أنه كان أيضًا من رجال الحزب الوطنى، وكان من المقربين لحسام بدراوى، ووصل لدرجة مستشار إعلامى له، وقاد حملته الانتخابية فى حى المنيل.
لذا نحن أمام شوية «صيع» وليس مجرد إعلاميين كاذبين، ومجرد خونة باعوا أنفسهم الرخيصة مقابل حياة مترفة تدر له الأموال بسهولة، فالخيانة يبدو أنها كانت الخيار الأسهل لهؤلاء، ولا نبالغ حين نذكر ما علق به عماد البحيرى، بالصوت والصورة، على خبر ضرب الأتراك فى قاعدة الوطية فى ليبيا، والتى زعمت بعض الوسائل الإعلامية أنها ضربة بأياد مصرية، فقال البحيرى موجهًا الكلام للجيش المصرى: «أقول للإعلام المصرى متفرحش أوى كده.. الرد سيأتى خلال أيام قليلة يعنى»، منتهى السفالة والانحطاط، أن يقدم الإنسان نفسه برخص ووضاعة إلى هذه الدرجة، خاصة أنه لا صاحب موقف ولا مبدأ ولا عقيدة، فهو باحث عن السبوبة وهذا هو المبدأ الذى عاش عليه وما زال يعيش عليه ولا يمكن أن يتغير، فهو الآن يأكل المال السحت الذى يوزعه أيمن نور عليه وعلى أمثاله، وغدًا سنراه فى ثوب آخر يسب ويلعن سلسفيل أهل أيمن نور والأتراك حين تأتى له السبوبة فى مكان آخر.

موضوعات متعلقة

«تسليم الطفلة لجدتها».. النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس أحمد حسن وزينب

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«تسليم الطفلة لجدتها».. النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس أحمد حسن وزينب

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

نواة الإرهاب.. 13 تنظيمًا مسلحًا ولدت من رحم الجماعة الإرهابية

منوعات

ما هي الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا؟

بينها العسل.. أطعمة صحية يمكن أن تؤدي لقتل الكبد

الأطباء يحذرون من تناول الخوخ

تونس تعلن الكشف عن لوحات فسيفسائية تعود للعصر الروماني

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون» يستعد لحفل تأبين محمود رضا

«صانعة الموت».. كيف وصف كامل الشناوي الإخوان في مقال «الإرهاب»

وزيرة الثقافة تعفي ذوي الهمم من رسوم مراكز تنمية المواهب

سلوى بكر بعد إجرائها جراحة: أنا بخير.. وأغادر المستشفى غدًا