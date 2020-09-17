الأطباء يحذرون من تناول الخوخ

يعتبر الخوخ من الثمار التي تحمل الكثير من الخصائص المفيدة للجسم، ولكن في بعض الحالات يمنع على بعض الأشخاص تناولها.ووفقا للأطباء، فإنه يجب على الشخص الامتناع عن تناول الخوخ في حال كان مصابا بمرض السكري أو يحتاج إلى خفض نسبة السكر في الدم.وأضاف الأطباء، أنه في حال أراد الشخص إزالة الوزن الزائد أو في حال قيام الأم بالإرضاع ولم يبلغ الطفل 6 أشهر، يجب ألا يتناول الخوخ.وأيضا في حال كان الشخص يعاني من النقرس والروماتيزم أو زيادة في حموضة المعدة.ونصح الأطباء بعدم الإكثار من تناول الخوخ من قبل الأطفال، حيث سيسبب لهم الإسهال والانتفاخ، وفق موقع "غولوس".وأشار الأطباء إلى أنه يجب استشارة الطبيب قبل تناول الخوخ في حال إصابة الشخص بأمراض الكلى والمرارة والمثانة لتجنب نوبات الألم الحادة بسبب التأثير البولي لهذه الفاكهة.