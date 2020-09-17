بدء الدراسة بكلية اللاهوت الأسقفية بفرع الإسكندرية اليوم

بدأت كلية اللاهوت الأسقفية الفصل الدراسى الأول بفرعها بمحافظة الإسكندرية، اليوم، إذ كانت أولى المحاضرات للصف الأول فى مادة اللاهوت النظامى.ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الأول بفرع القاهرة يوم الخميس المقبل 24 سبتمبر الجاري.كانت كلية اللاهوت قد وضعت عدة شروط للالتحاق بها فى شهر أغسطس الماضي، أهمها المعيار الروحي إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة، وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة، وكلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، وبلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما للحصول على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.