ترامب يتهم «تويتر» بمحاولة تشويه صورته قبل الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن نتيجة انتخابات 2020، والمقرر أن تبدأ في نوفمبر المقبل، قد لا تكون دقيقة، متهما موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمحاولة تشويه صورته عند الناخبين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وتبادل ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة جو بايدن تعليقات مسيئة بسبب موقف كل منهما من لقاح فيروس كورونا، وأشار ترامب مرة أخرى إلى احتمال إتاحة لقاح قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، واتهم منافسه الديمقراطي بتبني "خطاب متهور مناهض للقاح".وعبّر "بايدن" عن تشككه في أن ترامب يسمع كلام العلماء ويطبق نهجا يتسم بالشفافية بشأن اللقاح، ويوجد حاليا في الولايات المتحدة ستة ملايين حالة إصابة بمرض كوفيد-19، وهي أعلى نسبة في العالم، كما أن الفيروس تسبب في وفاة نحو 190 ألف شخص، وأدى إلى حالة ركود كبيرة في الاقتصاد، وإلى نسبة بطالة عالية، وفقدان ثقة المستهلكين.