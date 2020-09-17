عملية جراحية لفرخة بـ7 آلاف جنيه.. و«بيطري البحر الأحمر»: برغبة صاحبها

قال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، أن الطبيبين اللذين أجريا عملية جراحية لفرخة بتكلفة 7 آلاف جنيه بمدينة سفاجا لا يعملان بالمديرية، وإنه تم إجراء العملية بعيادة خاصة تحت الترخيص، مؤكدًا أنهما أجريا العملية بعد رغبة مالك الفرخة في علاجها بعد الاتفاق على التكلفة.وأضاف مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن الطبيبين خضعا لرغبة مالك الفرخة في علاجها بالرغم من أنها ليست حيوانا نادرا كالصقر أو الحيوانات الأخرى ذات الطبيعة الخاصة لندرتها، مؤكدًا أن الطبيب يتعامل في عيادته بالجانب الاقتصادي.وكان طبيبان بيطريان قد أجريا عملية جراحية لفرخة بها كسر، وتم تركيب شرائح ومسامير طبية لها، ويطلق عليها اسم "ليكسي"، ووضعت تحت الملاحظة، وتم وضعها على أجهزة وتركيب محاليل لها بديلًا عن الطعام.