توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة سوهاج الأحد المقبل

أعلنت جامعة سوهاج مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب المرشحين للالتحاق بالفرق الأولى بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد 2020 -2021، والذي سيبدأ يوم الأحد القادم الموافق 20 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 14 أكتوبر القادم.وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أنه على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، ونموذج استمارة الكشف الطبي المرفقة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الإعلامي للجامعة، مشيرًا إلى ضرورة ملء الاستمارة عن طريق كتابة اسم الطالب كاملًا واسم الكلية وإرفاق صورة شخصية، بالإضافة إلى التوجه إلى الكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد وفقًا للجدول الزمني المعلن لكل كلية.ومن جانبه أوضح الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم وضع عدة ضوابط لمنع الزحام والتكدس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات علي عدة أيام، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية أثناء توقيع الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، مؤكدًا على ضرورة ارتداء الطالب الكمامة الطبية ومراعاة التباعد وتجنب التجمعات.َوقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي "طالبات" كليات الهندسة، الطب البيطرى، وذلك بمقر الكليتين بالجامعة الجديدة، وأيضًا طالبات الطب البشري بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة، أما بالنسبة للطلاب سيتم الكشف الطبي لهم يوم الاثنين 21 سبتمبر بنفس الأماكن السابقة، مضيفًا أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر لطلاب وطالبات كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.وأشار "صفا" إلى أن توقيع الكشف الطبي علي "طالبات" كلية الصيدلة بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة، أما "طلبة" الصيدلة في اليوم التالي الأربعاء 23 من نفس الشهر، موضحًا أنه تم تقسيم طلاب كلية التربية علي 3 أيام، بحيث يخصص يوم 23 سبتمبر "للطلبة" بمقر الإدارة الطبية بالحرم الجديد، أما "طالبات" كلية التربية مقسمين علي يومي الخميس والأحد 24 و27 سبتمبر بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وكذلك طلاب كلية العلوم سيتم الكشف الطبي لهم بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة يومي الخميس 24 سبتمبر" للطالبات" والأحد 27 من نفس الشهر "للطلبة".كما تم تحديد يوم الاثنين 28 سبتمبر "للطالبات"، ويليه يوم الثلاثاء "للطلبة" بكليات الآثار والألسن والتمريض بالإدارة الطبية بالحرم الجديد والقديم، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الطلاب الجدد بكلية الآداب إلى ٤ أيام متتالية، بحيث يخصص يومي الأربعاء والأحد 30 سبتمبر، و4 أكتوبر "للطالبات"، أما يوما الخميس والاثنين 1 و5 أكتوبر "للطلبة"، وذلك بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة.أما المعهد الفني للتمريض فقد تم تحديد يومي الأربعاء 30 سبتمبر للطالبات والخميس الأول من أكتوبر للطلبة بمقر الجامعة القديم، وبالنسبة لكلية التكنولوجيا والتعليم سيبدأ الكشف الطبي يوم الأحد 4 أكتوبر "للطالبات" ويليه الاثنين "للطلبة" بمقر الجامعة القديم، وذكر أنه تم تقسيم طلاب كلية التجارة 4 أيام، بحيث يكون يومي الثلاثاء والأحد 6 و11 من أكتوبر "للطالبات"، ويومي الأربعاء الاثنين 7 و12 من نفس الشهر "للطلبة"، وذلك بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة.وأخيرًا سيتم توقيع الكشف الطبي علي طالبات كليتي الحقوق والزراعة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، ويليه الأربعاء للطلبة، لافتًا إلى أن تم تحديد يوم الخميس 15 من أكتوبر للطلاب المتخلفين عن المواعيد المعلن عنها.