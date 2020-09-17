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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 6 موظفين بـ«المحليات» بتهمة الفساد الوظيفي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:40 م
القبض على متهمين
القبض على متهمين
عمرو المزيدي
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شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة وفقا لخطط ومعلومات مؤكدة عن طريق تحريات مكثفة يجريها رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية لضبط المفسدين من الموظفين الذي يستغلون نفوذهم لتلقي الرشوة من المواطنين وخاصة في قطاع المحليات.

موظف الصعيد المرتشي
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط موظف بمجلس مركز ومدينة نجع حمادى "سابقًا" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى إبان فترة عمله بمجلس مدينة نجع حمادى، وقيامه بإصدار رخصة بناء لمهندس كهرباء على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وإثبات بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها داخل الحيز العمرانى - بخلاف الحقيقة – الأمر الذى أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

ضبط موظفي وحدة محلية بالصف تلقوا رشوة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمدينة الصف بالجيزة، لقيامهما بالاحتيال على شخصين مقيمين بالجيزة، والإدعاء أن محل إقامتهما "تابع لنطاق جهة عملهما" وأنهما مخالفين لبناء منازل مكونة من طابق أرضى "بدون ترخيص" وتحصلا من أحدهما على ألف جنيه نظير عدم إصدار قرار إزالة لتلك المنازل وبمواجهتهما أقر أحدهما بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر.

موظفي محليات سوهاج المرتشين في قبضة الشرطة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام فنى تنظيم بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع شخصين مقيمين بذات الجهة، وتمكينهما من بناء عقارين على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى وتسهيل حصولهما على رخصتى بناء صادرتين من الوحدة المحلية التى يعمل بها بإثبات بيان صلاحية أن الأرض داخل الحيز العمرانى الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام.

3 موظفين فاسدين في حي مصر الجديدة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام 3 موظفين بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة باستغلال موقعهم الوظيفى فى التواطؤ مع شخصين، وتمكينهم من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى– على خلاف الحقيقة – للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضارى بحى مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات استخدام العقارات من سكنى إلى تجارى، مما أضر بالمال العام.

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