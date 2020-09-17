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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يحرضون وهم هاربون.. نفاق الإخوان فى دعواتهم للآخرين بالنزول

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:29 م
الإخوان
الإخوان
إيمان ماهر
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مكاتب فاخرة وسيارات فارهة وحياة رغدة، يجلسون أمام الشاشات خارج البلاد يحرضون المواطنين ضد بلدهم دون شعور حتى بحالهم، كل همهم تحقيق مصالحهم الخاصة حتى لو على حساب أرواح الآخرين.

معتز مطر الإعلامي الإخواني يخرج على الشاشات التي تدعمها الدول التخريبية يحرض ضد الدولة يوميًا دون كلل أو ملل، لم يشعر بأن الشعب سئم من هذه الكلمات التي ليس لها جدوى سوى أنهم يحققون أغراضهم، في حين أنهم يعيشون حياة رغدة.

فقد سرب العاملون فى قناة الشرق، ‏عقد تعاقد القناة الإخوانية برئاسة الهارب أيمن نور، مع الإعلامى الإخوانى معتز مطر سنة 2017، مقابل راتب قيمته 60.000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار فى الحلقة.

وأيضا الهارب عبد الله الشريف، إحدى الأدوات التى تستخدمها الجماعة الإرهابية لنشر المعلومات الخاطئة بطرق ساخرة، ولا تخلو فيديوهاته من التحريض ضد الدولة في حين أنه يتقاضى آلاف الدولارات، فضلًا عن فضائحه الجنسية التي لا تنتهي.

كيف لأحد أن يصدق كذب هذه الجماعة المضللة وهاشتاجاتهم التي يطلقونها من حين لآخر، وشن وائل غنيم هجومًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على قناة الجزيرة الإرهابية، مؤكدًا أنهم يدعون حرية الرأي والتعبير قائلًا: "نفسي النصابين بتوع الجزيرة اللي عاملين فيها منبر الحرية يتبنّوا معارض قطري يطالب بإسقاط تميم وحكومته".

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