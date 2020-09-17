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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء»: 3.3% انخفاضًا في عدد المواليد عام 2019

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المواليد بلغ 2304832 عام 2019 مقابل 2382362 عام 2018 بانخفاض قدره 3.3%، كما بلغ معدل المواليد أحياء 23.3 في الألف عام 2019 مقابل 24.5 في الألف عام 2018 بانخفاص قدره 1.2 في الألف.

وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكور لكل 100 أنثى عام 2019 وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد لعام 2018.

وسجل عدد المواليد الذكور 1179033 عام 2019 مقابل 1219500 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%، كما انخفض عدد المواليد الإناث 1125799 عام 2019 مقابل 1162862 عام 2018 بنسبة انخفـاض قدرها 3.2%.

وانخفض عدد مواليد الحضر 1240549 عام 2019 مقابل 1249969 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.8%، كما بلغ عدد مواليد الريف 1064283 عام 2019 مقابل 1132393 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6%.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد (211089 مولودًا) عام 2019 مقابل 221264 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المواليد حيث بلغ عدد المواليد بها 2824 عام 2019 مقابل 3023 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.6%.

وسجلت محافظة مطروح أعلى معدل للمواليد عام 2019 حيث بلغ 49.1 في الألف مقابل 51.8 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 2.7 في الألف.

وفي المقابل، سجلت محافظة بورسعيد أقل معدل للمواليد حيث بلغ 16.2 في الألف عام 2019 مقابل 16.9 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 0.7 في الألف.

كما أظهرت بيانات الإحصاء، انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.0 طفل لكل سيدة عام 2019 مقابل 3.1 طفل لكل سيدة عام 2018.

وبلغ عدد الوفيات 570580 عام 2019 مقابل 560308 عام 2018 بنسبة إرتفاع قدرها 1.8% كمــا بلغ معدل الوفيات 5.8 في الألف عام 2019 وهو نفس المعدل عام 2018.

وبلغ عدد وفيات الذكور 312105 عام 2019 مقابل 306971 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7%، وفي المقابل بلغ عدد وفيات الإناث 258475 عام 2019 مقابل 253337 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.


1.9 % انخفاضا في أعداد وفيات الريف عام 2019 عن عام 2018

بلغ عدد وفيـات الحضر 351475 عام 2019 مقابل 336983 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3|%، كما بلغ عدد وفيات الريف 219105 عام 2019 مقابل 223325 بنسبة انخفاض قدرها 1.9%.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات وقد بلغ عدد الوفيات بها 91358 عام 2019 مقابل 88938 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7% كما سجلت محافظة القاهرة أكبر معدل للوفيات، حيث بلغ 9.3 في الألـف عام 2019 مقابل 9.2 في الألـف عام 2018.

بينما جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الوفيات حيث بلغ 770 عام 2019 مقابل 687 حالة وفاة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وسجلت محافظة شمال سيناء أقل معدل وفيات حيث بلغ 3.7 في الألـف عام 2019 مقابل 3.8 في الألـف عام 2018.

بلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 36173 عام 2019 مقابل 36734 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5% وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 في الألـف عام 2019. مقابل 15.4 في الألـف عام 2018.

كما بلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 46956 عام 2019 مقابل 47654 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5% وقد بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 20.4 في الألـف عام 2019 مقابل 20.0 في الألـف عام 2018.

انخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيات) من 1822054 نسمة عام 2018 إلى 1734252 نسمة عام 2019 بانخفاض قدره 88 ألف نسمة.

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