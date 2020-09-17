إحياء القصة القصيرة بصالون «عُمْق» الثقافى.. الليلة

يعقد صالون "عُمْق" الثقافي، بمقره الكائن في الدقي٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ لقاءً فكريًا بعنوان "إحياء القصة القصيرة"، حيث يتطرق إلى التعريف بفن القصة القصيرة٬ والغوص في بعض أعماقه وأدواته مثل: خصائص القصة القصيرة، وعناصرها، وأنواعها، كما يقدم قراءة وتحليلًا لبعض القصص المتنوعة، ثم نقاشًا موسعًا وأسئلة حول الفن ذاته.يذكر أن صالون "عُمْق" مبادرة شبابية تعمل كمنصة حرة ومساحة مفتوحة للتنمية الثقافية، تعتني بالإنسان ثقافيًا عبر فعاليات حية ومباشرة على الأرض، تكون من الناس إلى الناس أنفسهم، حيث يسعى القائمين عليها للمساعدة في تيسير الثقافة وجعلها اهتمامًا يوميًا مشتركًا عند الجميع، وذلك من خلال أنشطة للقراءة والكتابة وغيرها.ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.