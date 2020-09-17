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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف الطبى على 11 مرشحًا لخوض انتخابات البرلمان بالوادى الجديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:04 ص
الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس
محمد مهدي
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أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم الكشف على 11 مرشحًا جديدًا لخوض انتخابات مجلس النواب ليرتفع عدد الوافدين للكشف الطبي إلى 26 مرشحًا في اليوم السادس على التوالي؛ وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

وجرى توقيع الكشف الطبي، أمس الأربعاء، على 11 مرشحًا من المرشحين لانتخابات مجلس النواب والتي من المقرر أن تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وجرى الكشف على كل من "ماري جرجس شكري جرجس- جاكلين تقاوي مسعد خليل – أحمد توفيق محمد حسين – رباب جبريل عبد الله حسين - فاطمة جبريل عبد الله حسين- حزين محمود عبد القادر عبد الرحيم- محمد مصباح على محمد – أحمد حنفي أبو بكر عبد الله – منصور إبراهيم سيد محمد – عاطف أنور محمد رضوان – أحمد فتحي محمد علي".

وقال "محروس"، إنه على المرشح التوجه إلى مديرية الشئون الصحية لسداد الرسوم، ثم يتوجه إلى مكان الكشف في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف، وبعد ذلك يتوجه إلى المعمل المشترك لعمل التحاليل، وعند ظهور النتائج يتوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستلام خطاب يقدمه إلى لجنة الانتخابات ضمن الأوراق المطلوبة للترشح، كما أن المجالس الطبية ستقوم بتقديم كشف مجمع بالمرشحين والنتائج إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية.

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