مباحثات أمريكية مكثفة مع السودان لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل

تجرى الولايات المتحدة الأمريكية، مباحثات مع السودان من أجل أقناعها بعقد اتفاق سلام مع إسرائيل.وقال شمعون أران مراسل هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن أميرة عقارب القائمة بأعمال سفير ‎السودان لدى واشنطن، شاركت في حفل التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين.وأقامت الإدارة الأمريكية حفل توقيع ضخم مساء الثلاثاء، داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور 700 ضيف، بجانب الوفود التي رافقت بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.