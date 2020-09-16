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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أنيسة حسونة: أعداء مصر يغضبون من الإنجازات (فيديو)
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:56 م
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قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الدول المعادية تزداد غضبًا بسبب إنجازات مصر، لكن جميع فئات مصر تعرف حقيقة الجماعات الإرهابية.
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