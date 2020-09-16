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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«بعد تقديمها أمام السيسي».. سها أبوزيد: «فخر كبير لي.. وسأعلم الطلاب ما تعلمته في مستقبلنا رقمي»

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:06 م
سها أبوزيد
سها أبوزيد
إيمان ماهر
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على مدار شهر تقريبًا، قضى نحو 5 آلاف شاب وشابة المنحة المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات بعنوان "مستقبلنا رقمي"، ليتم اختيار 3 نماذج فقط من بين هؤلاء الشباب الملتحقين بالمبادرة لاستعراض تجربتهم اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، ومن بينهم سها أبو زيد، من ميت غمر بالدقهلية، تخرجت في كلية الإعلام شعبة اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 2015.

سها أبو زيد تقول في تصريح خاص لـ"الدستور" إنها منذ تخرجها تخصصت في الـ «digital marketing» وعملت في أكثر من شركة، وكانت تعطي كورسات مجانية للشباب المبتدئين في مجال الماركتينج والسوشيال ميديا.

وأضافت: "خلال البحث عن كورسات الديجيتال ماركتنج وجدت منحة وزارة الاتصالات "مستقبلنا رقمي" وقررت التقديم فيها وتخرجت منها بعد شهر تقريبا رغم أنها تسير على ثلاث تراكات وكل تراك لمدة شهر، ولكني استطعت أن أنجزها سريعا".

وتابعت: "تعلمت هناك كيفية أن أتقن "فري لانسينج" في مجالي المتخصصة فيه، وبعد أن انتهيت منه فإنني سأعلم مبتدئين وطلاب أكثر من ما تعلمته في المبادرة".

وعن تقديمها أمام الرئيس قالت: "شعرت بفرحة شديدة ولم أتوقع أن أقدم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فذلك فخر كبير لي".

وتأتي منحة "مستقبلنا.. رقمي" التي أطلقتها "ايتيدا"، لتدريب الشباب على مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب المتزايد.

وتستهدف المنحة تدريب 100 ألف شاب وشابة عن بُعد على مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، من خلال مسارات تدريبية متخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة "يوداستي" العالمية والرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت، كما تهدف لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختلاف قدراتهم الفنية.

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