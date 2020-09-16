«الرفاعية» الصوفية تناشد أتباعها عمل تصاريح لإقامة الحضرات

أعلنت الطريقة الرفاعية في بيان عاجل لشيخها الشريف طارق الرفاعي، أنه على جميع أبناء الطريقة الرفاعية بجميع المحافظات الراغبين في إقامة الحضرات الأسبوعية والشهرية بالساحات الخاصة بها أن يتقدموا بطلب للتصريح بإقامتها بشرط أن تكون الساحة في مكان مفتوح وليس مغلق أي ليست داخل مبني مع الالتزام بالشروط الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.وقال الرفاعي إن طلب التصريح يتضمن عنوان الساحة واسم المسئول عنها ومساحتها وعدد الحضور المتوقع لنتمكن من تقديم الطلب ومرفق به بيان الساحات على أن تقدم تلك الطلبات في موعد أقصاه ٢٠ سبتمبر الجاري بمقر المشيخة الرفاعية بميدان القلعة بالقاهرة، حتي يتم التمكن من تقديمها للمشيخة العامة للطرق الصوفية.