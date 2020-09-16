جرائم الإخوان في 7 سنوات.. حرق كنائس واعتداء على دور عبادة الأقباط

• حرق كنائس المنيا

• حرق كنائس أسيوط

• حرق كنائس الفيوم

• حرق كنائس الجيزة

• حرق كنائس السويس

• حرق كنائس سيناء

• حرق كنائس سوهاج

• حرق كنائس الأقصر

• حرق كنائس بنى سويف

• حصار الكنائس

عقب ثورة 30 يونيو 2013 استهدفت الجماعة الارهابية دور العبادة المسيحية وقامت بالاعتداء على 70 كنيسة وإراقة دماء المصريين خلال تلك العمليات الإرهابية.«الدستور» ترصد في هذا التقرير جرائم الجماعة الإرهابية ضد دور العبادة المسيحية لإحداث فتنة طائفية وإظهار ضعف الدولة في حماية الأقباط ودور العبادة.تحقيقات النيابة كشفت العديد من القضايا التي أُجريت عقب فض اعتصام رابعة عن تسجيل ما يزيد عن 90 جريمة ارتكبتها عناصر الإخوان لحرق وتدمير دور عبادة الأقباط.وشهدت البلاد عقب إجراءات فض اعتصامي ميدانى رابعة والنهضة تنفيذ الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان عملية إرهابية ضد منشآت قبطية تمكنوا خلالها من حرق كنائس ومدارسهم ومكتباتهم ومباني خدمية، ونهب منازل المسيحيين في المحافظات.ارتكب بحق صعيد مصر العديد من الجرائم الإرهابية والتعدي على دور العبادة لدى الأقباط حيث كانت محافظة المنيا صاحبة النصيب الأكبر من الهجمات التى استهدفت الأقباط، فقد سجلت حرق كنيسة مارجرجس، ودير العذراء الأثرية، ومقر إقامة للأسقف، ومبنى خدمات، ونهب وسرقة ما يزيد عن 20 منزلًا، ومقتل قبطي، وتدمير منزل القس إنجيلوس كاهن كنيسة العذراء والأنبا إبرام، وحرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس.كما أحرقت كنيسة الأمير تادرس، والكنيسة الإنجيلية، وكنيسة الأنبا موسى الأسود، وكنيسة مار يوحنا، وكنيسة خلاص النفوس، ومدرسة ودير راهبات القديس يوسف، ونفذت الجماعة هجوماَ على كنيسة مارمينا بمنطقة أبو هلال، حرقوا خلاله وجهة المدخل ومبنى الخدمات وواجهة ومركز طبى تابع لها، فضلا عن والاعتداء على كنيسة العذراء وإنزال الصلبان من عليها.عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية أشعلت النيران، أيضًا، في جمعية الجزويت وألفرير التابعة للكنيسة الكاثوليكية، وحرقوا مدرسة الأقباط الثانوية بنين، وملجأ أطفال جنود المسيح، والكنيسة المعمدانية بمركز بنى مزار، ونهبوا عدة محال وصيدليات وبعض السيارات التي يملكها أقباط، وهاجموا مركبة نيلية تتبع الكنيسة الإنجيلية وأشعلوا النيران فى نادى الشبان المسيحيين.أما في أسيوط، فقد ارتكبت العناصر الإرهابية جرائم حرق كنيسة ماريوحنا المعمدان، وكنيسة الإدفنست، والكنيسة الرسولية، وكنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس، وهيكل كنيسة سانت تريز، والاعتداء على كنيسة الملاك، وحصار مطرانية الأقباط الارثوذكس بمركز أبو تيج، ونهب منازل وممتلكات الأقباط فى شوارع قلته والجمهورية.وأقدمت عناصر الإخوان الإرهابية في الفيوم على حرق كنيسة العذراء بالمنزلة بمركز يوسف الصديق، وحرق كنيسة الأمير تادرس، وكنيسة الشهيدة دميانة، واقتحام ونهب محتويات الكنيسة الإنجيلية، وحرق جمعية أصدقاء الكتاب المقدس.فى الجيزة، سجل أرشيف النيابة العامة حرق كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة، واقتحام ونهب محتويات مطرانية أطفيح ودير كرم الرسل، ومحاصرة كنيسة الشهيدين بصول، ومحاصرة كنيسة العذراء بمركز الصف.كما شهدت محافظة السويس حرق الكنيسة اليونانية القديمة، واقتحام وحرق مدرسة وكنيسة الراعي الصالح، وحرق مدرسة الفرنسيسكان.كما أضرمت جماعة الإخوان النيران في كنيسة مارجرجس بشارع 23 يوليو بالعريش.وفي سوهاج، أقدمت جماعة الإخوان على حرق كنيسة مار جرجس مقر مطرانية سوهاج ومبنى الخدمات التابع لها.وسجلت محافظة الأقصر حرق عدد من المحال التجارية وممتلكات الأقباط بشارع معبد الكرنك، ومنها محلات سانت كلوز، ومحلات جلود، وفندق حورس، وصيدلية موريس، وحصار مطرانية الأقصر.أما محافظة بنى سويف شهدت حرق مدرسة الراهبات الكاثوليك واحتلالها، ورشق كنيسة مار جرجس الواسطى بالحجارة.كما فرضت العناصر المسلحة حصارًا على أكثر من 20 كنيسة وقتها، إلا أنهم فشلوا فى اقتحام مبانيها بفضل التدخل الأمني ومنها مارمرقص للأقباط الكاثوليك بالمنيا، وكنيسة الآباء اليسوعيين بالمنيا وكنيسة السيدة العذراء شارع الجزارين المنيا، وكنيسة السيدة العذراء بمحافظة قنا، ومطرانية أطفيح بحلوان، ومدرسة القديس يوسف بالمنيا، ومدرسة الآباء اليسوعيين بالمنيا، وكنيسة مارجرجس بمنطقة بكّوس بالإسكندرية، وكنيسة الأنبا ماكسيموس بشارع 45 بالإسكندرية، ومطرانيّة ملوى، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بدير مواس، ومطرانيّة مار يوحنا المعمدان بالقوصية محافظة أسيوط، ووكنيسة العذراء بـ6 أكتوبر، ودير الكرمة بأطفيح، وكنيسة مارجرجس بالوسطى بنى سويف.