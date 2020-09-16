«الوطنية للانتخابات» تعلن أسماء الفائزين بجولة الإعادة في مجلس الشيوخ
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:47 م
أشرف لاشين وحسام محفوظطباعة
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة فى مجلس الشيوخ وأسماء الفائزين وذلك على النحوالآتي:
القليوبية: أبوسريع أبو سريع امام.
المنوفية: هشام على أحمد على، محمود فريد شرارة.
كفر الشيخ: أشرف شعبان، وعلى العجوانى.
الجيزة: عمرو القماطى.
بنى سويف: نبيل حميدة.
أسيوط: محمد عبد المنعم زين - مصطفى محمود ابراهيم - عادل محمد حجازى.
سوهاج: مجدى أحمد خراجة - مصطفى قدرى الشريف - أحمد فوزى محمود - محمود عبد الرحيم أبوصديرة - عبد الحكيم حسانى.
قنا: محمد موسى - عبد الفتاح حسن دنقل - ابو النجا محمود.
الأقصر: محمد عطا الله اسماعيل - محمد عبد العليم حسين.
أسوان: مجدى الدين حسيبو - محمد الأنور سليمان.
دمياط: احمد عبد الشافى محمد.
بورسعيد: عاطف محمد حسانين علم الدين.
الإسماعيلية: رمضان غنيم.
مطروح: رزق علواني عبد الحميد علوانى.
أسماء الفائزين بجولة الإعادة في مجلس الشيوخ
القليوبية: أبوسريع أبو سريع امام.
المنوفية: هشام على أحمد على، محمود فريد شرارة.
كفر الشيخ: أشرف شعبان، وعلى العجوانى.
الجيزة: عمرو القماطى.
بنى سويف: نبيل حميدة.
أسيوط: محمد عبد المنعم زين - مصطفى محمود ابراهيم - عادل محمد حجازى.
سوهاج: مجدى أحمد خراجة - مصطفى قدرى الشريف - أحمد فوزى محمود - محمود عبد الرحيم أبوصديرة - عبد الحكيم حسانى.
قنا: محمد موسى - عبد الفتاح حسن دنقل - ابو النجا محمود.
الأقصر: محمد عطا الله اسماعيل - محمد عبد العليم حسين.
أسوان: مجدى الدين حسيبو - محمد الأنور سليمان.
دمياط: احمد عبد الشافى محمد.
بورسعيد: عاطف محمد حسانين علم الدين.
الإسماعيلية: رمضان غنيم.
مطروح: رزق علواني عبد الحميد علوانى.