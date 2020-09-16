«الوطنية للانتخابات» تعلن أسماء الفائزين بجولة الإعادة في مجلس الشيوخ





أسماء الفائزين بجولة الإعادة في مجلس الشيوخ

القليوبية: أبوسريع أبو سريع امام.



المنوفية: هشام على أحمد على، محمود فريد شرارة.



كفر الشيخ: أشرف شعبان، وعلى العجوانى.



الجيزة: عمرو القماطى.



بنى سويف: نبيل حميدة.



أسيوط: محمد عبد المنعم زين - مصطفى محمود ابراهيم - عادل محمد حجازى.



سوهاج: مجدى أحمد خراجة - مصطفى قدرى الشريف - أحمد فوزى محمود - محمود عبد الرحيم أبوصديرة - عبد الحكيم حسانى.



قنا: محمد موسى - عبد الفتاح حسن دنقل - ابو النجا محمود.



الأقصر: محمد عطا الله اسماعيل - محمد عبد العليم حسين.



أسوان: مجدى الدين حسيبو - محمد الأنور سليمان.



دمياط: احمد عبد الشافى محمد.



بورسعيد: عاطف محمد حسانين علم الدين.



الإسماعيلية: رمضان غنيم.



مطروح: رزق علواني عبد الحميد علوانى. القليوبية: أبوسريع أبو سريع امام.المنوفية: هشام على أحمد على، محمود فريد شرارة.كفر الشيخ: أشرف شعبان، وعلى العجوانى.الجيزة: عمرو القماطى.بنى سويف: نبيل حميدة.أسيوط: محمد عبد المنعم زين - مصطفى محمود ابراهيم - عادل محمد حجازى.سوهاج: مجدى أحمد خراجة - مصطفى قدرى الشريف - أحمد فوزى محمود - محمود عبد الرحيم أبوصديرة - عبد الحكيم حسانى.قنا: محمد موسى - عبد الفتاح حسن دنقل - ابو النجا محمود.الأقصر: محمد عطا الله اسماعيل - محمد عبد العليم حسين.أسوان: مجدى الدين حسيبو - محمد الأنور سليمان.دمياط: احمد عبد الشافى محمد.بورسعيد: عاطف محمد حسانين علم الدين.الإسماعيلية: رمضان غنيم.مطروح: رزق علواني عبد الحميد علوانى.

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة فى مجلس الشيوخ وأسماء الفائزين وذلك على النحوالآتي: