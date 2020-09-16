أحمد سعد يطرح «بصرة» على محطات الراديو

طرح الفنان أحمد سعد، أحدث أغنياته باسم "بصرة " على عدة محطات راديو، منها نجوم FM، وراديو 9090 FM، وراديو إينرجى FM.والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.يذكر أن أغنية "بصرة" طرحتها شركة "مزيكا" منذ 24 ساعة، وحققت نجاحًا كبيرًا، ولاقت العديد من تعليقات الإشادة والإعجاب من الجمهور، وتخطت النصف مليون مشاهدة وتقترب من المليون الأول.