صدور ديوان «لأنني أخشى الذاكرة» للشاعرة الفلسطينية منى المصدر

صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع٬ ديوان "لأنني أخشى الذاكرة" للشاعرة الفلسطينية منى المصدر، وجاء الديوان في حدود 132 صفحة وهو من القطع المتوسط.وجاء نص منى المصدر، ذا جملة حادة فيها من الوضوح قدر ما فيها من الاستتار، فهي لا تفتش عن إبهار القارئ قدر ما تفتش عن كيفية استيلاد الأسئلة والرؤى وخلخلة الساكن في الآخر المتلقي بحدة جراح وبثبات عارف.ومن أجواء الديوان، نقرأ:"لكلّ الأشياءِ التي كُسِّرتْ بداخليلكلّ الأوجاعِ التي لا تكفي مدفأةً للشتاءِلكلّ فكرةٍ أجهضتْها العتمةُلكلّ هذا الخواءِ والبكاءِلكلّ ضحكةٍ تحرَّرتْ من فِي الوقتِلكلّ موجةٍ عانقتْ انعكاسَ الشمسِلكلّ الأشياءِ التي الْتأمَتْ بداخليلكلي وكلِّ كلّي"هكذا كتبَ جنديٌّ قبلَ أن تبحرَ روحُهُقائلًا: هكذا نقشتْ الحياةُ قلبي!