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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور ديوان «لأنني أخشى الذاكرة» للشاعرة الفلسطينية منى المصدر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:34 م
لأنني أخشى الذاكرة
لأنني أخشى الذاكرة
نضال ممدوح
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صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع٬ ديوان "لأنني أخشى الذاكرة" للشاعرة الفلسطينية منى المصدر، وجاء الديوان في حدود 132 صفحة وهو من القطع المتوسط.

وجاء نص منى المصدر، ذا جملة حادة فيها من الوضوح قدر ما فيها من الاستتار، فهي لا تفتش عن إبهار القارئ قدر ما تفتش عن كيفية استيلاد الأسئلة والرؤى وخلخلة الساكن في الآخر المتلقي بحدة جراح وبثبات عارف.

ومن أجواء الديوان، نقرأ:

"لكلّ الأشياءِ التي كُسِّرتْ بداخلي
لكلّ الأوجاعِ التي لا تكفي مدفأةً للشتاءِ
لكلّ فكرةٍ أجهضتْها العتمةُ
لكلّ هذا الخواءِ والبكاءِ
لكلّ ضحكةٍ تحرَّرتْ من فِي الوقتِ
لكلّ موجةٍ عانقتْ انعكاسَ الشمسِ
لكلّ الأشياءِ التي الْتأمَتْ بداخلي
لكلي وكلِّ كلّي"
هكذا كتبَ جنديٌّ قبلَ أن تبحرَ روحُهُ
قائلًا: هكذا نقشتْ الحياةُ قلبي!

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صدور ديوان «لأنني أخشى الذاكرة» للشاعرة الفلسطينية منى المصدر

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