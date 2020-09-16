حرب سيبرانية.. واشنطن تتهم إيران باختراق مواقع إلكترونية

اتهمت السلطات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إيران باختراق عشرات المواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة، فضلًا عن نشر رسائل موالية لطهران عبرها، وسط تصعيدات لهجة الانتقام الإيراني لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد يناير الماضي.ويأتي ذلك بعد أيام على تقارير استخباراتية أفادت بأن إيران تدرس مخططًا لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا، لانا ماركس، المقربة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقامًا لمقتل سليماني.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن لائحة الاتهام، التي صدرت بتاريخ 3 سبتمبر وتم الكشف عنها، أكدت أن رجلين قد تآمرا لاختراق وإلحاق أضرار متعمدة بعشرات المواقع الإلكترونية بالولايات المتحدة، للثأر من مقتل سليماني، الذي تصنفه الإدارة الأميركية على قائمة المنظمات الإرهابية منذ أبريل 2019.