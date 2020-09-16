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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل رقمًا غير مسبوق لإصابات كورونا اليومية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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سجلت إسرائيل، في الساعات الأخيرة من أمس الثلاثاء، رقما غير مسبوق في أعداد الإصابات اليومية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، بعد تشخيص 5112 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء تفشي المرض في نهاية فبراير الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن إجمالي الإصابات بمرض فيروس كورونا بلغ 164402 إصابة، من بينها 1147 حالة وفاة، و543 حالة خطيرة.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن عدد الحالات النشطة ارتفع من 39592 إلى 42528، في حين أنه تم تسجيل 3549 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120727.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن عدد المصابين بمرض فيروس كورونا في صفوفه بلغ 612، في حين أن 10393 جنديا وعاملا في الجيش يخضعون للحجر الصحي.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أنه من المتوقع أن تحد اليونان من عدد المسافرين الإسرائيليين الذين يمكنهم الدخول إليها خلال الأيام المقبلة، بعد الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بمرض فيروس كورونا.

وكانت اليونان قد وافقت مؤخرا على دخول 600 إسرائيلي في الأسبوع إليها، ثم ضاعفت العدد بعد ذلك، وقامت برفع القيود بشكل كامل مؤخرا.

وأوضحت الإذاعة أنه يوجد حاليًا عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين حجزوا بالفعل تذاكر طيران، وليس من الواضح ما الذي سيتقرر بشأنهم، ومن سيسمح لهم بالسفر إلى اليونان.

من جانب آخر، ذكرت الإذاعة العبرية العامة أن بعض المتعافين من مرض فيروس كورونا طلبوا من وزارة الصحة الإسرائيلية السماح لمن توجد في دمه الأجسام المضادة بالتحرك دون قيود خلال فترة الإغلاق.

وأشارت الإذاعة إلى أنهم قاموا بإرسال رسالة إلى المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، هددوا فيها بالالتماس إلى المحكمة في حال عدم مصادقة المسئولين على طلبهم.

وقرر المجلس الوزاري المصغر لشئون الكورونا في إسرائيل مؤخرا فرض إغلاق شامل على جميع أنحاء البلاد ابتداء من يوم الجمعة القادم، ولمدة ثلاث أسابيع للحد من انتشار مرض فيروس كورونا.

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